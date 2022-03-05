Киевская ОГА: поступила информация о захвате кадыровцами психоневрологического интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По предварительной информации, на территорию психоневрологического интерната в Бородянке вошло подразделение кадыровцев. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, пишет УНН.
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“Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию тамошнего психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии”, - сообщил Кулеба.
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По предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 – лежачие. Все они вместе с персоналом – заложники бесчеловечных, говорит глава ОГА.
Мы помним, что враг ведет войну по всем фронтам, прикрывается мирным населением, детьми и больными. Сейчас проверяем эту новость на подлинность. Если информация подтвердится, это станет еще одним фактом в ряде военных преступлений российского оккупанта. Ведь последние дни интернат был укрытием и для местных жителей”, - добавил он.
Раньше
Как писал УНН, ранее на этой неделе кадыровцы ворвались в Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами, застрелили несколько сотрудников станции.