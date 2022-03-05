Київська ОДА: надійшла інформація про захоплення кадирівцями психоневрологічного інтернату
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За попередньою інформацією, на територію психоневрологічного інтернату у Бородянці зайшов підрозділ кадирівців. Про це повідомив очільник Київської ОДА Олексій Кулеба, пише УНН.
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“З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадирівців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії”, - повідомив Кулеба.
Деталі
За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей, каже очільик ОДА.
“Ми пам’ятаємо, що ворог веде війну по всіх фронтах, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими. Зараз перевіряємо цю новину на достовірність. Якщо інформація підтвердиться, то це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже останніми днями інтернат був укриттям й для місцевих жителів”, - додав він.
Раніше
Як писав УНН, раніше цього тижня кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями, застрелили кілька співробітників станції.