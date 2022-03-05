Голова Київської ОДА: окупанти залишили психоневрологічний інтернат, але й досі залишаються у Бородянці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Спецпідрозділ окупантів, який у Бородянці зайшов на територію психоневрологічного інтернату, залишив будівлю закладу, але залишається на території населеного пункту. Про це під час телемарафону повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Спецпідрозділ, який зайшов в цей диспансер десь близько 13-ї години звільнив людей, вийшов з приміщення, вийшов з території. Але вони не покинули територію населеного пункту", - повідомив голова ОДА.
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За його словами, для людей, які там залишились, для персоналу, який там знаходиться вже набагато легше.
"Вони хоч налякані і пережили великі стреси, тим не менш, зараз вже ситуація вже краща", - сказав Кулеба.
Голова ОДА додав, що в інтернаті умови складні - немає води та світла, але "тим не менш – людям допомагають".
Раніше
Кулеба повідомив, що на територію психоневрологічного інтернату у Бородянці зайшов підрозділ кадирівців.