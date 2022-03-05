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Голова Київської ОДА: окупанти залишили психоневрологічний інтернат, але й досі залишаються у Бородянці

Голова Київської ОДА: окупанти залишили психоневрологічний інтернат, але й досі залишаються у Бородянці

Київ • УНН

 • 197017 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Спецпідрозділ окупантів, який у Бородянці зайшов на територію психоневрологічного інтернату, залишив будівлю закладу, але залишається на території населеного пункту. Про це під час телемарафону повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата

"Спецпідрозділ, який зайшов в цей диспансер десь близько 13-ї години звільнив людей, вийшов з приміщення, вийшов з території. Але вони не покинули територію населеного пункту", - повідомив голова ОДА.

Додамо

За його словами, для людей, які там залишились, для персоналу, який там знаходиться вже набагато легше.

"Вони хоч налякані і пережили великі стреси, тим не менш, зараз вже ситуація вже краща", - сказав Кулеба.

Голова ОДА додав, що в інтернаті умови складні - немає води та світла, але "тим не менш – людям допомагають".

Раніше 

Кулеба повідомив, що на територію психоневрологічного інтернату у Бородянці зайшов підрозділ кадирівців.

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