Глава Генштаба ВС Турции отправился в Россию с рабочим визитом

"Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар отправился с рабочим визитом в Россию по приглашению российского коллеги генерала армии Валерия Герасимова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита стороны обсудят "тему военного сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки дня".