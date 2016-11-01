Глава Генштаба ВС Турции отправился в Россию с рабочим визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает агентство Анадолу, передает УНН.
"Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар отправился с рабочим визитом в Россию по приглашению российского коллеги генерала армии Валерия Герасимова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита стороны обсудят "тему военного сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки дня".