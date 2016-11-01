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15 марта, 19:03 • 114251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163886 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136337 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128945 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101092 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134040 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Генштаба ВС Турции отправился в Россию с рабочим визитом

Глава Генштаба ВС Турции отправился в Россию с рабочим визитом

Киев • УНН

 • 7001 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает агентство Анадолу, передает УНН.

"Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар отправился с рабочим визитом в Россию по приглашению российского коллеги генерала армии Валерия Герасимова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита стороны обсудят "тему военного сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки дня".

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