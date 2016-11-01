Голова Генштабу ЗС Туреччини вирушив в Росію з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Генерального штабу Збройних сил Туреччини Хулусі Акар відправився з робочим візитом у Росію. Про це повідомляє агентство Анадолу, передає УНН.
“Глава Генштабу ЗС Туреччини Хулусі Акар відправився з робочим візитом до Росії на запрошення російського колеги генерала армії Валерія Герасимова”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках візиту сторони обговорять "тему військового співробітництва та актуальні питання регіонального порядку денного".