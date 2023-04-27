Глава французской разведки: российская шпионская сеть имела "источник" во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава французской контрразведки сообщил новые подробности о российской шпионской сети, разгромленной Францией после вторжения москвы в Украину, заявив, что шесть агентов разведки были пойманы на месте преступления при общении с источником на территории Франции. Об этом пишет АР, информирует УНН.
Детали
Директор агентства DGSI по контрразведке и борьбе с терроризмом Николя Лернер выступил перед французским парламентом с расследованием, посвященным иностранным попыткам повлиять или подкупить политические партии, лидеров и лиц, формирующих общественное мнение во Франции. Его показания были предоставлены за закрытыми дверями в феврале. На этой неделе сайт Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента Франции, опубликовал его комментарии.
Лернер назвал разоблачение российских агентов «одной из крупнейших контрразведывательных операций, проведенных DGSI за последние десятилетия».
Шестеро офицеров разведки были «захвачены в процессе общения с источником на территории страны» и высланы, сказал Лернер, не уточнив подробностей.
В своих показаниях под присягой Лернер сказал законодателям, что россия уже давно проводит крупнейшую шпионскую операцию во Франции, используя сотрудников разведки, выдающих себя за дипломатов.
«Страна, которая исторически имеет самую важную систему, — это россия. Эта традиция сохранилась по сей день. В каждой западной стране несколько десятков офицеров — их количество значительно сократилось с началом украинского кризиса — три российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием осуществляют разведывательные действия и вмешательства».
Он добавил, что Китай также «поддерживает сеть под дипломатическим прикрытием, которая гораздо менее развита, чем у россии».
Глава французской контрразведки заявил, что прежние неписаные правила, которых страны придерживались в период Холодной войны, разрушаются в новую эру более агрессивной и прямой конфронтации.
«Каждый блок в целом уважал сферу влияния другого. Все это исчезло. Теперь некоторые страны считают, что единственными правилами являются факт и закон сильнейшего».
Добавим
Франция ранее выслала 35 российских дипломатов, заявив, что их действия «противоречат интересам нашей безопасности».
Швеция на этой неделе выслала пятерых сотрудников российского посольства, подозреваемых в шпионаже. Ранее в этом месяце Норвегия выслала 15 российских дипломатов. На этой неделе россия ответила приказом покинуть москву 10 норвежским дипломатам.