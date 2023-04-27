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Голова французької розвідки: російська шпигунська мережа мала "джерело" у Франції

Голова французької розвідки: російська шпигунська мережа мала "джерело" у Франції

Київ • УНН

 • 426405 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова французької контррозвідки повідомив нові подробиці про російську шпигунську мережу, розгромлену Францією після вторгнення москви в Україну, заявивши, що шість агентів розвідки було спіймано на місці злочину при спілкуванні з джерелом на території Франції. Про це пише АР, інформує УНН.

Деталі

Директор агентства DGSI з контррозвідки та боротьби з тероризмом Ніколя Лернер виступив перед французьким парламентом із розслідуванням, присвяченим іноземним спробам вплинути або підкупити політичні партії, лідерів та осіб, які формують громадську думку у Франції. Його свідчення були надані за зачиненими дверима в лютому. На цьому тижні сайт Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, опублікував його коментарі.

Лернер назвав викриття російських агентів «однією з найбільших контррозвідувальних операцій, проведених DGSI за останні десятиліття».

Шістьох офіцерів розвідки було «захоплено в процесі спілкування з джерелом на території країни» і вислано, сказав Лернер, не уточнивши подробиць.

У своїх свідченнях під присягою Лернер сказав законодавцям, що росія вже давно проводить найбільшу шпигунську операцію у Франції, використовуючи співробітників розвідки, які видають себе за дипломатів.

«Країна, яка історично має найважливішу систему, — це росія. Ця традиція збереглася донині. У кожній західній країні кілька десятків офіцерів — їхня кількість значно скоротилася з початком української кризи — три російські спецслужби під дипломатичним прикриттям здійснюють розвідувальні дії та втручання».

Він додав, що Китай також «підтримує мережу під дипломатичним прикриттям, яка набагато менш розвинена, ніж у росії».

Голова французької контррозвідки заявив, що колишні неписані правила, яких країни дотримувалися в період Холодної війни, руйнуються в нову еру більш агресивної і прямої конфронтації.

«Кожен блок загалом поважав сферу впливу іншого. Усе це зникло. Тепер деякі країни вважають, що єдиними правилами є факт і закон найсильнішого».

Додамо

Франція раніше вислала 35 російських дипломатів. заявивши, що їхні дії «суперечать інтересам нашої безпеки».

Швеція цього тижня вислала п'ятьох співробітників російського посольства, підозрюваних у шпигунстві. Раніше цього місяця Норвегія надіслала 15 російських дипломатів. Цього тижня росія відповіла наказом залишити москву 10 норвезьким дипломатам.

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