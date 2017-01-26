Председатель ФГИУ: ни в одном министерстве не должно быть госкомпаний

"В долгосрочной перспективе в министерствах, ни в одном не должно быть государственных компаний или акционерных. Министерство должно заниматься министерской работой", - сказал И.Билоус.

Он подчеркнул, что в советской системе управления в министерствах были компании.

"В министерствах нет людей, которые могут управлять компаниями в сотни-тысячи людей и процессами на миллиарды гривен, у них просто нет физически времени и умения", - подчеркнул И.Билоус.

Напомним, Премьер В.Гройсман пообещал подписать решение о переходе "Укрзализныци" в подчинение правительства.