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Голова ФДМУ: у жодному міністерстві не має бути держкомпаній

Голова ФДМУ: у жодному міністерстві не має бути держкомпаній

Київ • УНН

 • 7909 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У жодному міністерстві не повинно бути державних чи акціонерних компаній. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.

"В довгостроковій перспективі у міністерствах, у жодному, не повинно бути державних компаній чи акціонерних. Міністерство повинно займатися міністерською роботою", - сказав І.Білоус.

Він підкреслив, що в радянській системі управління у міністерствах були компанії.

"У міністерствах немає людей, які можуть управляти компаніями у сотні-тисяч людей і процесами на мільярди гривень, у них просто немає фізично часу і вміння", - підкреслив І.Білоус.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман пообіцяв підписати рішення про перехід "Укрзалізниці" у підпорядкування уряду.

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