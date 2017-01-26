Голова ФДМУ: у жодному міністерстві не має бути держкомпаній
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У жодному міністерстві не повинно бути державних чи акціонерних компаній. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.
"В довгостроковій перспективі у міністерствах, у жодному, не повинно бути державних компаній чи акціонерних. Міністерство повинно займатися міністерською роботою", - сказав І.Білоус.
Він підкреслив, що в радянській системі управління у міністерствах були компанії.
"У міністерствах немає людей, які можуть управляти компаніями у сотні-тисяч людей і процесами на мільярди гривень, у них просто немає фізично часу і вміння", - підкреслив І.Білоус.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман пообіцяв підписати рішення про перехід "Укрзалізниці" у підпорядкування уряду.