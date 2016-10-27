Голосование за программы, которые будут финансироваться из бюджета участия, будет происходить в конце декабря - КГГА

«Представление проектов будет происходить до 6 декабря этого года, после этого обработка проектов районной комиссией, и принятие к отработке. С 7 по 16 декабря. С 17 по 26 декабря пройдет голосование в электронной системе », - сообщил он.

А.Коринь подчеркнул, что проекты, реализация которых будет происходить уже в следующем году , является прекрасной возможностью для каждого, кто проживает или работает в столице реализовать свою инициативу.

Напомним, в Киеве утверждено положение об общественном бюджет (бюджет участия) и его параметры. Суть бюджета участия заключается в том, что любое лицо, что официально проживает или работает в Киеве, может зарегистрировать свой проект улучшения городской инфраструктуры. Максимальный бюджет проекта - 1 млн грн. Далее проект рассматривается специальной комиссией на предмет соответствия его наименование и идеи содержания, законодательству, реалистичности и достаточности бюджета

Допущенные к конкурсу проекты публикуются на сайте и размещаются для рассмотрения в пунктах сопровождения. После публикации проекта начинается процесс голосования - также в бумажной и электронной форме.

После завершения конечного срока электронная система автоматически считает отданные голоса и формирует списки победителей. В течение 2017 года структурные подразделения КГГА должны реализовать проекты-победители и отчитаться о проделанной работе и потраченных средствах.

Напомним, бюджеты участия уже действовали в ряде украинских городов, в частности Полтаве, Ивано-Франковске, Черновцах и др. Такой бюджет является частью внедрения децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества.

Как сообщал УНН, эксперт по местному самоуправлению и государственного управления Руслан Плющ считает, что местные бюджеты в целом должны формироваться на основании программно-целевого метода .

"Программно-целевое формирование это уход от бюджетов" проедания ". Так, нужно вкладывать в реконструкцию школ, садиков, культурных учреждений, но приоритетными должны быть программы общины. И вот здесь метод целевого бюджетирования становится при случае. Благодаря этому можно делать прогнозы в среднесрочной перспективе, оптимально распределять средства. Важным аспектом является вопрос функционирования бюджетных учреждений, которые должны перейти от простого существования к качественному предоставлению услуг ", - считает эксперт.

Р.Плющ подчеркнул, что переход до программно-целевого метода формирования местных бюджетов должен быть одним из приоритетов реформы децентрализации. Кроме того, такой метод позволит усилить прозрачность использования средств.