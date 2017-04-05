Голосеевский райсуд перенес рассмотрение дела С.Олейника на 11 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Голосеевский районный суд перенес рассмотрение обвинительного акта в отношении полицейского Сергея Олейника на 11 апреля, передает УНН.
Сегодня, 5 апреля, в 10:00 должно было начаться первое заседание по делу С.Олейника.
Рассмотрение дела было перенесено в связи с тем, что один из судов коллегии находится в совещательной комнате по другому делу.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов пассажир BMW, которому было 17 лет, погиб от пулевого ранения в сердце.
Полицейскому сообщено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.
22 декабря 2016 прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева.
30 декабря 2016 Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранения от должности в 27.02.2017 и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд города Киева в свою очередь передал эти материалы для определения подсудности в Высший специализированный суд Украины.
Как сообщал УНН, 23 февраля Высший специализированный суд Украины определил, что Голосеевский районный суд будет рассматривать обвинительный акт относительно полицейского Сергея Олейника.