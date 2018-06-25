Голкипер Египта стал старейшим участником чемпионатов мира

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 17187 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101413 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116814 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137332 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143356 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181073 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143012 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130662 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191571 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Голкипер Египта стал старейшим участником чемпионатов мира

Голкипер Египта стал старейшим участником чемпионатов мира

Киев  •  УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным игроком, который вышел на поле в истории чемпионатов мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

45-летний вратарь с ФК "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии Эссам Эль-Хадари начал игру третьего тура групповой стадии Египет - Саудовская Аравия. Тем самым он побил рекорд Мондрагона, который сыграл на чемпионате мира-2014 в возрасте 43 лет. Правда, колумбиец тогда выходил не из старта, а провел на поле всего не более 5 минут в матче с Японией.

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Отметим, что Эль-Хадари начал выступления за национальную команду Египта еще с 1996 года и в целом сыграл 158 матчей и четыре раза выигрывал Кубок африканских наций.

Украинские Национальные Новости

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