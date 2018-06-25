Голкіпер Єгипту став найстаршим учасником чемпіонатів світу

45-річний воротар з ФК "Аль-Таавун" із Саудівської Аравії Ессам Ель-Хадарі почав гру третього туру групової стадії Єгипет – Саудівська Аравія. Тим самим він побив рекорд Фаріда Мондрагона, який зіграв на чемпіонаті світу-2014 у віці 43 років. Правда, колумбієць тоді виходив не з старту, а провів на полі всього трохи більше 5 хвилин в матчі з Японією.

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Відзначимо, що Ель-Хадарі розпочав виступи за національну команду Єгипту ще з 1996 року та загалом відіграв 158 поєдинків та чотири рази вигравав Кубок африканських націй.