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Голкіпер Єгипту став найстаршим учасником чемпіонатів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Воротар збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі став найстаршим гравцем, який вийшов на поле в історії чемпіонатів світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

45-річний воротар з ФК "Аль-Таавун" із Саудівської Аравії Ессам Ель-Хадарі почав гру третього туру групової стадії Єгипет – Саудівська Аравія. Тим самим він побив рекорд Фаріда Мондрагона, який зіграв на чемпіонаті світу-2014 у віці 43 років. Правда, колумбієць тоді виходив не з старту, а провів на полі всього трохи більше 5 хвилин в матчі з Японією.

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Відзначимо, що Ель-Хадарі розпочав виступи за національну команду Єгипту ще з 1996 року та загалом відіграв 158 поєдинків та чотири рази вигравав Кубок африканських націй.

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