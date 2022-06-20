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Голливудский актер Бен Стиллер встретился с Зеленским

Голливудский актер Бен Стиллер встретился с Зеленским

Киев • УНН

 • 503127 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял на Банковой голливудского актера Бена Стиллера, пишет УНН.

Цитата

“Вы мой герой”, — сказал Стиллер, встретившись с Зеленским.

Президент отметил, что украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей — и визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

“Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом”, — написал он в своем Telegram-канале.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что в Макаров на Киевщине приехал голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер.

Накануне с визитом он был в Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами.

Напомним

В апреле голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Борислав Львовской области. Звезда побывала в учебно-реабилитационном центре “Гармония”.

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