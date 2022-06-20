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Голівудський актор Бен Стіллер зустрівся із Зеленським

Голівудський актор Бен Стіллер зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

 • 503136 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв на Банковій голівудського актора Бена Стіллера, пише УНН.

Цитата

“Ви мій герой”, — сказав Стіллер, зустрівшись із Зеленським.

Президент зазначив, що українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей — і візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.

“Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч”, — написав він в своєму Telegram-каналі.

Додамо

Раніше сьогодні стало відомо, що до Макарова на Київщині приїхав голівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер.

Напередодні з візитом він був у Львові, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями.

Нагадаємо

У квітні голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Борислав Львівської області. Зірка побувала у навчально-реабілітаційному центрі “Гармонія”.

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