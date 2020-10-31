Гол Селезнева не спас "Колос" от поражения в матче УПЛ

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 24114 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 41854 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 65343 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 85972 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 94003 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100170 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114112 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115194 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126422 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156319 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Гол Селезнева не спас "Колос" от поражения в матче УПЛ

Гол Селезнева не спас "Колос" от поражения в матче УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. На стадионе "Колос" одноименный клуб принимал "Олимпик" в программе 8-го тура Премьер-лиги Украины, передает УНН.

В первом тайме стоит отметить острый удар Цимбалюка под перекладину с которым с трудом справился голкипер, а также гол с быстрого прорыва от арендованного у “Динамо” игрока Бенито — 1:0 в пользу “Олимпика”.

На 62 минуте счет удвоил иранский форвард Зейхеди. Он точно исполнил пенальти. У “Колоса” под конец матча нашелся ответ также — Евгений Селезнев отличился с пенальти.

Таки образом поражение 1:2 при которой “Колос” остался с 12 очками. “Олимпик” набрал также 12 пунктов. Команды занимают 5 и 6 ступени.

Добавим, что нападающий “Олимпика” Зейхеди является лидером бомбардирской гонки УПЛ — 5 голов, как и у Владислава Кулача с “Ворсклы”.

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