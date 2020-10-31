Гол Селезнева не спас "Колос" от поражения в матче УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На стадионе "Колос" одноименный клуб принимал "Олимпик" в программе 8-го тура Премьер-лиги Украины, передает УНН.
В первом тайме стоит отметить острый удар Цимбалюка под перекладину с которым с трудом справился голкипер, а также гол с быстрого прорыва от арендованного у “Динамо” игрока Бенито — 1:0 в пользу “Олимпика”.
На 62 минуте счет удвоил иранский форвард Зейхеди. Он точно исполнил пенальти. У “Колоса” под конец матча нашелся ответ также — Евгений Селезнев отличился с пенальти.
Таки образом поражение 1:2 при которой “Колос” остался с 12 очками. “Олимпик” набрал также 12 пунктов. Команды занимают 5 и 6 ступени.
Добавим, что нападающий “Олимпика” Зейхеди является лидером бомбардирской гонки УПЛ — 5 голов, как и у Владислава Кулача с “Ворсклы”.