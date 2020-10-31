Гол Селезньова не врятував "Колос" від поразки в матчі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На стадіоні "Колос" однойменний клуб приймав "Олімпік" у програмі 8-го туру Прем'єр-ліги України, передає УНН.
У першому таймі варто згадати гострий удар Цимбалюка під поперечину з яким із труднощами впорався голкіпер, а також гол зі швидкого прориву від орендованого у “Динамо” гравця Беніто“ — 1:0 на користь “Олімпіку”.
На 62 хвилині рахунок подвоїв іранський форвард Зейхеді. Він точно виконав пенальті. У “Колоса” під кінець матчу знайшлася відповідь також — Євген Селезньов відзначився з пенальті.
Таки чином поразка 1:2 при якій “Колос” залишився із 12 очками. “Олімпік” набрав також 12 пунктів. Команди посідають 5 і 6 сходинки.
Додамо, що нападник “Олімпіку” Зейхеді є лідером бомбардирської гонки УПЛ — 5 голів, як і у Владислава Кулача із “Ворскли”.