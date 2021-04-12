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Гол ексфутболиста "Шахтера" помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Тоттенхэм"

Киев  •  УНН

 • 14019 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В рамках программы 31-го тура Английской Премьер-Лиги “Манчестер Юнайтед” на выезде встречался с “Тоттенхэмом”, сообщает УНН со ссылкой на сайты обеих команд.

Детали

На 35-й “дьяволы” вышли вперед благодаря голу уругвайского ветерана Эдинсона Кавани, но после просмотра VAR рефери заметил фол, и отменил его. Ответ “Шпор” также вышла в виде гола, но на этот раз арбитры засчитали взятие ворот. Это Сон Хин Мин расписался в воротах Хендерсона.

После отдохну ситуация на поле и табло кардинально изменилась — “красные дьяволы” трижды отличиться голами и не дали сопернику расписаться в собственной рамке ворот. Авторами голов стали Кавани, Гринвуд и бывший полузащитник донецкого “Шахтера” — Фред.

Победа 3: 1 позволила “МЮ” уменьшить отставание от лидера первенства “Манчестер Сити” до 11 пунктов при одной игре в запасе. “Тоттенхэм” только 7-й (49).

Дополнение

В другой игре тура “Бернли” дома уступил “Ньюкаслу” — 1: 2.

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