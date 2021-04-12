Гол ексфутболіста “Шахтаря” допоміг “Манчестер Юнайтед” обіграти “Тоттенхем”

Деталі

На 35-й “дияволи” вийшли уперед завдяки голу уругвайського ветерана Едінсона Кавані, але після перегляду VAR рефері помітив фол, і скасував його. Відповідь “Шпор” також вийшла у вигляді голу, але на цей раз арбітри зарахували взяття воріт. Це Сон Хин Мін розписався у воротах Хендерсона.

Після відпочину ситуація на полі і табло кардинально змінилася — “червоні дияволи” тричі відзначитися голами і не дали супернику розписатися у власній рамці воріт. Авторами голів стали Кавані, Грінвуд та колишній півзахисник донецького “Шахтаря” — Фред.

Перемога 3:1 дозволила “МЮ” зменшити відставання від лідера першості “Манчестер Сіті” до 11 пунктів при одній грі в запасі. “Тоттенхем” лише 7-й (49).

Доповнення

В іншій грі туру “Бернлі” вдома поступився “Ньюкаслу” — 1:2.