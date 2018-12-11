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Кормильцы страны: Днепропетровский "молочник" получил агродотации

Киев • УНН

 • 15698 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Крупнейший в Украине питомник коров австрийской селекции "Brown Swiss" получил государственные дотации в размере 2,1 млн грн, сообщает УНН.

Кормильцы страны: Днепропетровский "молочник" получил агродотации

Речь идет о молочно-производственном комплексе "Екатеринославский" в Днепропетровской области.

В 2018 году им введено в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трехкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев.

Общий объем инвестиций в новое "жилье" для животных составил более 7 млн грн.

"Из государственного бюджета в рамках программы "Государственная поддержка отрасли животноводства" нам было перечислено 2 млн 165 тыс. 400 грн бюджетных средств", - рассказали УНН в компании.

На сайте МПК "Екатеринославский" сообщается, что порода "Brown Swiss" одна из самых популярных в мире. У швицких коров высокая молочная продуктивность, они приспосабливаются к любым климатическим условиям, но требовательны к корму и уходу. Одна такая корова дает в среднем до 10 000 л молока.

В 2017 году МПК "Екатеринославский" получил 9700 л молока с каждой коровы. В то же время, общий объем надоя в день - 50 тыс. л молока.

Продукция МПК "Екатеринославский" поставляется сразу трем производителям продуктов питания: “Ласунка” , “Злагода” та “Lactalis” (President, Фанни, Galbani).

Напомним, в рамках государственной программы поддержки отрасли животноводства дотации получила также Винницкая птицефабрика (МХП) за строительство второй линии производства и усовершенствование птицекомплекса до уровня крупнейшего в мире. Общий объем инвестиций, вложенных Винницкой птицефабрикой в аграрную отрасль - более 2 млрд грн.

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