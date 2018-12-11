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Годувальники країни: Дніпропетровський "молочник" отримав агродотації

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Найбільший в Україні розплідник корів австрійської селекції "Brown Swiss" отримав державні дотації в розмірі 2,1 млн грн, повідомляє УНН.

Годувальники країни: Дніпропетровський "молочник" отримав агродотації

Мова йде про молочно-виробничий комплекс “Єкатеринославський”, що на Дніпропетровщині.

У 2018 році ним введено в експлуатацію майже 16 тис. квадратних метрів тваринницького комплексу (160 середніх трикімнатних квартир) для телят віком до 2 місяців.

Загальний обсяг інвестицій в нове “житло” для тварин склав понад 7 млн грн.

“З державного бюджету в рамках програми "Державна підтримка галузі тваринництва" нам було перераховано 2 млн 165 тис. 400 грн бюджетних коштів", - розповіли УНН у компанії.

На сайті МВК “Єкатеринославський” повідомляється, що порода "Brown Swiss" одна з найпопулярніших у світі. У швіцьких корів висока молочна продуктивність, вони пристосовуються до будь-яких кліматичних умов, але вибагливі до корму та догляду. Одна така корова дає в середньому до 10 000 л молока.

У 2017 році МВК “Єкатеринославський” отримав 9 700 л молока з кожної корови. Водночас, загальний обсяг надою в день – 50 тис. л молока.

Продукція МВК “Єкатеринославський” постачається одразу трьом виробникам продуктів харчування: “Ласунка” , “Злагода” та “Lactalis” (President, Фанні, Galbani).

Нагадаємо, в рамках державної програми підтримки галузі тваринництва дотації отримала також Вінницька птахофабрика (МХП) за будівництво другої лінії виробництва і удосконалення птахокомплексу до рівня найбільшого в світі. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Вінницькою птахофабрикою в аграрну галузь - понад 2 млрд грн.

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