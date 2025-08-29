Годовалый ребенок пострадал во время атаки РФ на Запорожский район

В Запорожском районе во время вражеской атаки пострадал годовалый ребенок. Армия РФ четыре раза атаковала поселок Малокатериновка: снаряды попали в жилые дома, несколько из них загорелись. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Ивана Федорова, враг нанес 4 удара по поселку Малокатериновка. Попал по жилой застройке. Загорелись несколько частных домов.

Ранен 1-летний мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь - говорится в сообщении чиновника.

Глава Запорожской ОВА сообщил, что взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

