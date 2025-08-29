Годовалый ребенок пострадал во время атаки РФ на Запорожский район

$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 26497 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 44826 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 114189 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 62715 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 74783 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 110729 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 124097 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105295 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117754 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84722 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
публикации
Эксклюзивы
В Польше разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу, пилот погибVideo28 августа, 18:52 • 3676 просмотра
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августаPhoto28 августа, 21:04 • 3766 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 8626 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 4694 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 6580 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 26510 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 58713 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 114205 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 197011 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 199839 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Харьков
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 127114 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 157389 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 159396 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 149553 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 180126 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury
Детонатор

Годовалый ребенок пострадал во время атаки РФ на Запорожский район

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В результате четырех атак армии РФ на поселок Малокатериновка Запорожского района ранен годовалый мальчик. Снаряды попали в жилые дома, некоторые из них загорелись, повреждены хозяйственные постройки.

Годовалый ребенок пострадал во время атаки РФ на Запорожский район

В Запорожском районе во время вражеской атаки пострадал годовалый ребенок. Армия РФ четыре раза атаковала поселок Малокатериновка: снаряды попали в жилые дома, несколько из них загорелись. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Ивана Федорова, враг нанес 4 удара по поселку Малокатериновка. Попал по жилой застройке. Загорелись несколько частных домов.

Ранен 1-летний мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь

- говорится в сообщении чиновника.

Глава Запорожской ОВА сообщил, что взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Двое раненых в результате утренней атаки рф в Запорожской области27.08.25, 08:11 • 3040 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине