Годовалый ребенок пострадал во время атаки РФ на Запорожский район
Киев • УНН
В результате четырех атак армии РФ на поселок Малокатериновка Запорожского района ранен годовалый мальчик. Снаряды попали в жилые дома, некоторые из них загорелись, повреждены хозяйственные постройки.
В Запорожском районе во время вражеской атаки пострадал годовалый ребенок. Армия РФ четыре раза атаковала поселок Малокатериновка: снаряды попали в жилые дома, несколько из них загорелись. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Ивана Федорова, враг нанес 4 удара по поселку Малокатериновка. Попал по жилой застройке. Загорелись несколько частных домов.
Ранен 1-летний мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь
Глава Запорожской ОВА сообщил, что взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.
