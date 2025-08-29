Однорічна дитина постраждала під час атаки рф на Запорізький район

$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 24839 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 42739 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 112150 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 61498 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 73771 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 110224 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 123609 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105138 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117566 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84645 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться28 серпня, 18:03 • 7636 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини28 серпня, 18:04 • 8648 перегляди
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт28 серпня, 18:17 • 11422 перегляди
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна00:54 • 6890 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 4332 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 24829 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 57853 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 112138 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 196314 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 199021 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Донецька область
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 126707 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 156994 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 158972 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 149200 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 179774 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Однорічна дитина постраждала під час атаки рф на Запорізький район

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Внаслідок чотирьох атак армії рф на селище Малокатеринівка Запорізького району поранено однорічного хлопчика. Снаряди влучили в житлові будинки, деякі з них зайнялися, пошкоджено господарчі споруди.

Однорічна дитина постраждала під час атаки рф на Запорізький район

У Запорізькому районі під час ворожої атаки постраждала однорічна дитина. Армія рф чотири рази атакувала селище Малокатеринівка: снаряди влучили в житлові будинки, кілька з них зайнялися. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами Івана Федорова, ворог завдав 4 удари по селищу Малокатеринівка. Поцілив по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків.

Поранений 1-річний хлопчик. Медики надали дитині усю необхідну допомогу

- йдеться у дописі чиновника.

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

Двоє поранених внаслідок ранкової атаки рф на Запоріжжі27.08.25, 08:11 • 3040 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні