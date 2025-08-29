Однорічна дитина постраждала під час атаки рф на Запорізький район

У Запорізькому районі під час ворожої атаки постраждала однорічна дитина. Армія рф чотири рази атакувала селище Малокатеринівка: снаряди влучили в житлові будинки, кілька з них зайнялися. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами Івана Федорова, ворог завдав 4 удари по селищу Малокатеринівка. Поцілив по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків.

Поранений 1-річний хлопчик. Медики надали дитині усю необхідну допомогу - йдеться у дописі чиновника.

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

