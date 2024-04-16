Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины

россия проводит в социальных сетях кампанию по демотивации украинского общества изнутри, понимая, что сломать волю к сопротивлению, сломать украинские Силы безопасности и обороны они не могут. Об этом заявил журналистам представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Мы же на самом деле вместе с вами наблюдаем это в онлайн режиме. Соцсетях и на других площадках. Главная задача врага - демотивировать общество изнутри, понимая, что сломать волю к сопротивлению, сломать украинские Силы безопасности и обороны они не могут, то пытаются тратить колоссальные ресурсы, чтобы "взорвать" украинских людей. Этот внутренний фронт, который открыла россия, очень опасен. Вопрос того, что вирусится, какие продукты вирусятся, какой контент распространяет якобы от имени украинцев российская пропаганда, это очень важно. Это вопрос вызова для каждого из нас - сказал Юсов.

Он напомнил, что последними темами российского ИПСО были вопросы, которые касаются якобы вопроса легитимности власти, срыва мобилизации.

"На самом деле таких тем достаточно много", - добавил Юсов.

Напомним

кремль проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию, распространяя ролики на которых якобы украинские мужчины отдыхают за границей. Цель этой ИПСО - сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе.