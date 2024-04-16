Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  11439 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  116320 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  130363 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  133582 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122605 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102626 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203345 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195642 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195030 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189672 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины

россия проводит информационную кампанию в социальных сетях, чтобы демотивировать украинское общество изнутри, поскольку она не может сломить волю к сопротивлению или победе над украинскими военными силами.

Общество •   •  6315 просмотра
Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины

Военные объекты рф в брянске были обесточены после пожара на подстанции: ГУР показало кадры

В брянске, россия, была повреждена электроподстанция, что обесточило несколько военных и промышленных объектов, которые россия использует в своей войне против Украины.

Война •   •  5434 просмотра
Военные объекты рф в брянске были обесточены после пожара на подстанции: ГУР показало кадры

В российской тюменской области из-за паводка эвакуируют всех жителей города ишим

Из-за критического подъема воды в реке в россии объявили эвакуацию города ишим, в котором проживает 67 тыс. человек.

Новости Мира •   •  5127 просмотра
В российской тюменской области из-за паводка эвакуируют всех жителей города ишим

Британская разведка: удар по заводу в Татарстане демонстрирует возможности Украины по дальнобойным ударам по рф

В Минобороны Британии считают, что удар Украины по заводу в Татарстане за более 1000 километров от границы, подтверждает ее способность бить по объектам в глубине рф, обходить противовоздушную оборону и поражать объекты, используемые для ведения войны, демонстрируя развитие вооружений большой дальности.

Война •   •  7442 просмотра
Британская разведка: удар по заводу в Татарстане демонстрирует возможности Украины по дальнобойным ударам по рф

Через приложение "Дія" запустили упрощенный обмен документами между банками и клиентами

НБУ и Министерство цифровой трансформации запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение "Дія" в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами.

Экономика •   •  7207 просмотра
Через приложение "Дія" запустили упрощенный обмен документами между банками и клиентами

Армия рф сбросила управляемую авиабомбу на Берислав на Херсонщине: 15 пострадавших

Российская управляемая авиабомба попала в жилой район в Бериславе Херсонской области, ранив 15 местных жителей.

Война •   •  6377 просмотра
Армия рф сбросила управляемую авиабомбу на Берислав на Херсонщине: 15 пострадавших

россия объявила в розыск грузинского бойца, который воюет на стороне Украины

россия объявила в розыск грузинского снайпера Георгия Гелашвили, который воюет на стороне Украины, обвинив его "в разжигании вражды и ненависти с использованием средств массовой информации" и в наемничестве.

Новости Мира •   •  5649 просмотра
россия объявила в розыск грузинского бойца, который воюет на стороне Украины

Более 34 000 украинских бойцов прошли подготовку в Великобритании

Более 34 000 украинских новобранцев прошли подготовку в Великобритании и 12 странах-партнерах в рамках операции Interflex - учебной программы для украинских военных, организованной Великобританией.

Война •   •  6422 просмотра
Более 34 000 украинских бойцов прошли подготовку в Великобритании

Двух мужчин в Киевской области ударило током на бурении скважины во время дождя, один погиб

Двое мужчин были поражены электрическим током, один со смертельным исходом, во время бурения скважины в дождливую погоду, когда их металлическая конструкция столкнулась с линией электропередач в Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  10172 просмотра
Двух мужчин в Киевской области ударило током на бурении скважины во время дождя, один погиб

Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры: Юсов прокомментировал информацию о ремонте россией поврежденных НПЗ

россия тратит время и усилия на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате украинских атак, отвлекая усилия от других направлений, в частности, от полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  11667 просмотра
Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры: Юсов прокомментировал информацию о ремонте россией поврежденных НПЗ