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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99161 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123644 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105564 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125444 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100771 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101672 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Главы МИД Германии и России на следующей неделе обсудят ситуацию в Украине

Главы МИД Германии и России на следующей неделе обсудят ситуацию в Украине

Киев  •  УНН

 • 11246 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На следующей неделе в Москву с рабочим визитом прибудет глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом заявил замдиректора Департамента информации МИД РФ Антон Зайцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского дипведомства.

"11 августа с рабочим визитом Москву и Санкт-Петербург посетит Федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас", – сказал Зайцев.

По его словам, переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и МИД Германии Хайко Мааса запланированы на первую половину дня.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение в Украине, в Сирии и Ливии, ситуацию вокруг Совместного плана действий в отношении иранской ядерной программы, а также по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности. Разумеется, будут затронуты отношения Россия-ЕС с учетом председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине 2020 года", – заявил представитель МИД РФ.

Как сообщал УНН, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года.

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