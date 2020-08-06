Глави МЗС Німеччини та Росії наступного тижня обговорять ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Наступного тижня до Москви з робочим візитом прибуде глава МЗС Німеччини Хайко Маас. Про це заявив заступник директора Департаменту інформації МЗС РФ Антон Зайцев, передає УНН з посиланням на прес-службу російського дипвідомства.
"11 серпня з робочим візитом Москву і Санкт-Петербург відвідає федеральний міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас", - сказав Зайцев.
За його словами, переговори глав МЗС РФ Сергія Лаврова і МЗС Німеччини Хайко Мааса заплановані на першу половину дня.
"Має бути поглиблений обмін думками з найбільш актуальних міжнародних проблем, включаючи положення в Україні, в Сирії та Лівії, ситуацію навколо Спільного плану дій щодо іранської ядерної програми, а також з проблематики глобальної стабільності і стратегічної безпеки. Зрозуміло, будуть порушені відносини Росія-ЄС з урахуванням головування Німеччини в Раді Євросоюзу в другій половині 2020 року", - заявив представник МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, голова МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що політика щодо України і Росії буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування в Раді ЄС, яке розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року.