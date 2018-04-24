Главы МИД G7 призвали Израиль и Палестину возобновить переговоры по заключению мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Страны "Большой семерки" призывают Израиль и Палестину немедленно возобновить переговоры, которые бы обеспечили безопасность обеих сторон конфликта. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.
“Мы по-прежнему обеспокоены израильско-палестинским конфликтом. Мы выступаем за немедленное возвращение к мирным переговорам между израильтянами и палестинцами, которые бы обеспечили мир и безопасность обеих сторон конфликта, учитывая соответствующую резолюцию Совбеза ООН”, — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.
Они также призвали стороны конфликта избегать действий, которые могли бы привести к эскалации насилия, и подчеркнули важность скорейшего решения “ужасной и все худшей гуманитарной ситуации в секторе Газа”.
Как сообщал УНН, страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе.