Главы МИД G7 призвали Израиль и Палестину возобновить переговоры по заключению мира

“Мы по-прежнему обеспокоены израильско-палестинским конфликтом. Мы выступаем за немедленное возвращение к мирным переговорам между израильтянами и палестинцами, которые бы обеспечили мир и безопасность обеих сторон конфликта, учитывая соответствующую резолюцию Совбеза ООН”, — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Они также призвали стороны конфликта избегать действий, которые могли бы привести к эскалации насилия, и подчеркнули важность скорейшего решения “ужасной и все худшей гуманитарной ситуации в секторе Газа”.

Как сообщал УНН, страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе.