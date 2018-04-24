Глави МЗС G7 закликали Ізраїль і Палестину відновити переговори з укладення миру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Країни “Великої сімки” закликають Ізраїль і Палестину негайно відновити переговори, які б забезпечили безпеку обох сторін конфлікту. Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок спільній заяві глав МЗС цих країн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС Канади.
“Ми як і раніше стурбовані ізраїльсько-палестинським конфліктом. Ми виступаємо за негайне повернення до мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями, які б забезпечили мир і безпеку обох сторін конфлікту, враховуючи відповідну резолюцію Радбезу ООН”, — відзначили політики в підсумковому комюніке після завершення зустрічі глав МЗС країн G7 в Торонто.
Вони також закликали сторони конфлікту уникати дій, які могли б призвести до ескалації насильства, та наголосили на важливості якнайшвидшого вирішення “жахливої і все гіршої гуманітарної ситуації в секторі Газа”.
Як повідомляв УНН, країни G7 можуть ввести нові санкції проти РФ через ситуацію в Донбасі.