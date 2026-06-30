Главы МИД Украины и Республики Корея встретились в Сеуле - о чем говорили

$44.850.0151.170.04
ukenru
08:14 • 890 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
07:42 • 3992 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
06:33 • 10574 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
03:55 • 14087 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 20176 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 30088 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 66167 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 78444 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 73626 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
29 июня, 10:16 • 74122 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
4.1м/с
50%
749мм
Популярные новости
Сельхозпредприятия в оккупированном Крыму останавливают работу из-за дефицита топливаVideo29 июня, 22:38 • 4824 просмотра
Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти29 июня, 23:35 • 18090 просмотра
В Германии мужчина, споривший об опеке над дочерью, застрелил шесть человек в центре для матерей и детей30 июня, 01:17 • 13336 просмотра
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - ГенштабPhoto03:38 • 10329 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto06:24 • 11416 просмотра
публикации
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto06:24 • 11541 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 35395 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 78446 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 73628 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 74124 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Марокко
Нидерланды
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 970 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 54888 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 71194 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 82172 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 118922 просмотра
Актуальное
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Главы МИД Украины и Республики Корея встретились в Сеуле - о чем говорили

Киев • УНН

 • 1564 просмотра

Андрей Сибига и Чо Хён провели переговоры в Сеуле. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и вызовы из-за сотрудничества москвы и Пхеньяна.

Главы МИД Украины и Республики Корея встретились в Сеуле - о чем говорили
Фото: МИД Украины

Во вторник, 30 июня, в Сеуле начались переговоры министров иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Республики Корея Чо Хёна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Как отметил Сибига, стороны обсудили пути развития политического диалога на высшем уровне, расширение экономических и деловых связей, привлечение корейского бизнеса к восстановлению Украины, а также углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Я проинформировал министра Чо Хёна о ситуации на поле боя, усилиях Украины, направленных на достижение справедливого и прочного мира, а также о последних достижениях украинской оборонной промышленности. Я поблагодарил Республику Корея за непоколебимую поддержку Украины и подчеркнул, что российская агрессия имеет глобальные последствия. В частности, из-за непосредственного вовлечения Москвой КНДР в войну против Украины, а также передачи Пхеньяну ресурсов и технологий в ответ на его поддержку

 - добавил министр иностранных дел Украины.

Также Киев и Сеул обсудили общие вызовы, возникающие вследствие углубления сотрудничества между москвой и Пхеньяном. Отдельное внимание было уделено вопросу северокорейских военнопленных.

Напомним

Южная Корея и Европейский Союз заявили, что Северная Корея никогда не будет признана ядерным государством.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира