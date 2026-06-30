Главы МИД Украины и Республики Корея встретились в Сеуле - о чем говорили

Во вторник, 30 июня, в Сеуле начались переговоры министров иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Республики Корея Чо Хёна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметил Сибига, стороны обсудили пути развития политического диалога на высшем уровне, расширение экономических и деловых связей, привлечение корейского бизнеса к восстановлению Украины, а также углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Я проинформировал министра Чо Хёна о ситуации на поле боя, усилиях Украины, направленных на достижение справедливого и прочного мира, а также о последних достижениях украинской оборонной промышленности. Я поблагодарил Республику Корея за непоколебимую поддержку Украины и подчеркнул, что российская агрессия имеет глобальные последствия. В частности, из-за непосредственного вовлечения Москвой КНДР в войну против Украины, а также передачи Пхеньяну ресурсов и технологий в ответ на его поддержку