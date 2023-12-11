Главы МИД стран ЕС собираются на заседание: обсудят российскую агрессию, к встрече присоединится Кулеба

Министры иностранных дел стран-членов ЕС собираются в понедельник, 11 декабря, на заседание, где на повестке дня есть вопрос агрессии рф против Украины. К обсуждению присоединится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Заседание Совета (ЕС) по иностранным делам под председательством Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля начнется в 9:30 с неформального обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Затем Совет (ЕС) проведет обсуждение российской агрессии против Украины, ситуации в Израиле и регионе, а также в Сахеле", - говорится в сообщении.

Заседанию Совета ЕС, как сообщается, будет предшествовать неформальный завтрак с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем состоится министерская встреча "Восточного партнерства".

Напомним

Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в Евросоюз.