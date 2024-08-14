Главе АМКУ Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 56 млн гривен

Председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Детали

В официальном сообщении НАБУ имени чиновника не называют. Говорится, что правоохранители сообщили должностному лицу государственного учреждения со специальным статусом о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМԜ Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн грн.

Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Квалификация: ст. 368-5 (Незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации);

Расследование детективы и прокуроры начали после обнародования журналистского расследования "Радио Свобода".

Напомним

8 апреля сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.