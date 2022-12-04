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Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе новой торговой войны ЕС с США

Киев • УНН

 • 964043 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты и Европейский союз должны вместе инвестировать в чистые технологии и не рисковать торговой войной, заявила в воскресенье президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Столкнувшись с изменением климата и конкуренцией со стороны Китая, "США и ЕС представляют широкий общий интерес в сохранении нашего промышленного лидерства", - сказала фон дер Ляйен в своем выступлении в Колледже города Брюгге.

Фон дер Ляйен обратилось к Вашингтону с призывом в связи с ростом опасений в Европе относительно недавнего законопроекта на сумму 700 миллиардов долларов, который называется Законом о снижении инфляции (IRA).

Законодательство гарантирует налоговые льготы потребителям США, покупающим электромобили с батареями, произведенными в стране и в некоторых странах, имеющих соглашения о свободной торговле с США. ЕС и США являются крупными торговыми партнерами, но не имеют такого соглашения.

ЕС, где расположены многие крупные автопроизводители, опасается, что это приведет к тому, что его собственные производители потерпят убытки, и некоторые политики в ответ призывают к аналогичной политике государственных инвестиций.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США продолжат совместную работу по решению проблемы, но предупредила, что блок при необходимости отреагирует на программу Вашингтона.

США и ЕС должны вместе инвестировать в "две промышленные базы экологически чистой энергии" по обе стороны Атлантики, - сказала фон дер Ляйен, предложив, чтобы для этого были смягчены обычные строгие правила государственных инвестиций в ЕС.

Президент комиссии также сказала, что США и ЕС должны работать более тесно, чтобы установить нормативные стандарты для электромобилей.

По ее словам, Вашингтон и Брюссель должны поближе сотрудничать к источникам и производству критически важного сырья, а также уменьшать преимущества Китая в этом секторе.

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