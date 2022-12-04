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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Глава Єврокомісії попередила про загрозу нової торгової війни ЄС із США

Глава Єврокомісії попередила про загрозу нової торгової війни ЄС із США

Київ • УНН

 • 964044 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати та Європейський союз мають разом інвестувати у чисті технології та не ризикувати торговельною війною, заявила у неділю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Зіткнувшись зі зміною клімату та конкуренцією з боку Китаю, "США та ЄС мають широкий спільний інтерес у збереженні нашого промислового лідерства", - сказала фон дер Ляйєн у своєму виступі у Коледжі міста Брюгге.

Високопосадовець ЄС звернулась до Вашингтона із закликом у зв'язку зі зростанням побоювань у Європі щодо нещодавнього законопроекту на суму 700 мільярдів доларів, який називається Законом про зниження інфляції (IRA).

Законодавство гарантує податкові пільги споживачам США, які купують електромобілі з батареями, виробленими у країні й у деяких країнах, які мають угоди про вільну торгівлю зі США. ЄС та США є великими торговими партнерами, але не мають такої угоди.

ЄС, де розташовані багато великих автовиробників, побоюється, що це призведе до того, що його власні виробники зазнають збитків, і деякі політики у відповідь закликають до аналогічної політики державних інвестицій.

Фон дер Ляйєн заявила, що ЄС та США продовжать спільну роботу для вирішення проблеми, але попередила, що блок за необхідності відреагує на програму Вашингтона.

США та ЄС мають разом інвестувати у "дві промислові бази екологічно чистої енергії" з обох боків Атлантики, - сказала фон дер Ляйєн, запропонувавши, щоб для цього було пом'якшено звичайні суворі правила державних інвестицій у ЄС.

Президент комісії також сказала, що США та ЄС мають працювати більш тісно разом, щоб встановити нормативні стандарти для електромобілів.

За її словами, Вашингтон і Брюссель мають ближче співпрацювати до джерел та виробництва критично важливої сировини, а також зменшувати переваги Китаю у цьому секторі.

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