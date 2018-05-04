Глава ЕП выступил за создание единой армии ЕС

Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.

Таяни подчеркнул, что: “Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия”.

Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, пояснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС 28 армий, которые “делают более или менее одно и то же”.

При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть “активнее и сильнее на международной арене”, убежден глава Европарламента.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.