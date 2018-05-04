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Глава ЕП выступил за создание единой армии ЕС

Киев • УНН

 • 8962 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью политика немецкому изданию Spiegel.

Глава ЕП выступил за создание единой армии ЕС

Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.

Таяни подчеркнул, что: “Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия”.

Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, пояснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС 28 армий, которые “делают более или менее одно и то же”.

При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть “активнее и сильнее на международной арене”, убежден глава Европарламента.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.

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