Глава ЕП выступил за создание единой армии ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью политика немецкому изданию Spiegel.
Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.
Таяни подчеркнул, что: “Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия”.
Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, пояснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС 28 армий, которые “делают более или менее одно и то же”.
При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть “активнее и сильнее на международной арене”, убежден глава Европарламента.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.