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Глава ЄП виступив за створення єдиної армії ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вважає за необхідне створити єдину армію Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю політика німецькому виданню Spiegel.

Глава ЄП виступив за створення єдиної армії ЄС

Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити і стати активніше на міжнародній арені, переконаний глава Європарламенту.

Таяні підкреслив, що: “Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія”.

Єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, пояснив він. За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які “роблять більш-менш одне й те саме”.

При цьому посилення співпраці в цій сфері дозволить значно заощадити і бути “активніше і сильніше на міжнародній арені”, переконаний глава Європарламенту.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розглядає варіант підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом за підсумками реалізації Brexit.

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