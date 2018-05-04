Глава ЄП виступив за створення єдиної армії ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вважає за необхідне створити єдину армію Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю політика німецькому виданню Spiegel.
Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити і стати активніше на міжнародній арені, переконаний глава Європарламенту.
Таяні підкреслив, що: “Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія”.
Єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, пояснив він. За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які “роблять більш-менш одне й те саме”.
При цьому посилення співпраці в цій сфері дозволить значно заощадити і бути “активніше і сильніше на міжнародній арені”, переконаний глава Європарламенту.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розглядає варіант підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом за підсумками реалізації Brexit.