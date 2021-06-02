Глава Wizz Air выступил с критикой решения о запрете полетов над Беларусью

Детали

“Я не думаю, что это правильный ответ”, — сказал Йозеф Варади Reuters, когда лоукостер представил свои результаты за год. — “Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций”.

“Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов или безопасность. Я не думаю, что кто-то был небезопасен ни на секунду. Это политическая мера. Это не мера безопасности”, — утверждает Варади, передает Reuters.

По словам гендиректора Wizz Air, запрет на пролет через Беларусь почти не повлиял на авиакомпанию, поскольку ее рейсы в Россию, которые проходили через воздушное пространство Беларуси, приостановлены из-за коронавируса.

Соответствующий ответ Беларуси зависит от политиков, сказал он, “но я не думаю, что они должны использовать для этого нашу отрасль”, добавив, что размытые дипломатические соображения и соображения безопасности могут подорвать глобальную авиационную отрасль, которая и без того пытается выжить в условиях пандемии коронавируса.

“Это, вероятно, самый большой шок со времен Второй мировой войны и того, как отрасль пытается с этим справиться, но это не должно становиться игрушкой для политики”, — полагает Варади.

Контекст

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруси. Это решение пока не вступило в силу.

26 мая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) вслед за рекомендацией ЕС призвало авиакомпании облетать воздушное пространство Белоруси.

Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕС готовит санкции в отношении примерно десятка представителей ряда ведомств Белоруси, в том числе министерств обороны и транспорта республики. По его информации, 4 июня послы Евросоюза могут также принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Позже в июне оно будет подписано министрами стран ЕС.