Глава Wizz Air виступив з критикою рішення про заборону польотів над Білоруссю

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“Я не думаю, що це правильна відповідь”, — сказав Йозеф Вараді Reuters, коли лоукостер представив свої результати за рік. — “Я не думаю, що авіація повинна використовуватися як засіб політичних санкцій”.

“Не сталося нічого, що могло б поставити під загрозу безпеку польотів або безпеку. Я не думаю, що хтось був небезпечний ні на секунду. Це політичний захід. Це не міра безпеки”, — стверджує Вараді, передає Reuters.

За словами гендиректора Wizz Air, заборона на проліт через Білорусь майже не вплинув на авіакомпанію, оскільки її рейси в Росію, які проходили через повітряний простір Білорусі, припинені через коронавірус.

Відповідна відповідь Білорусі залежить від політиків, сказав він, “але я не думаю, що вони повинні використовувати для цього нашу галузь”, додавши, що розмиті дипломатичні міркування і міркування безпеки можуть підірвати глобальну авіаційну галузь, яка і без того намагається вижити в умовах пандемії коронавірусу.

“Це, ймовірно, найбільший шок з часів Другої світової війни і того, як галузь намагається з цим впоратися, але це не повинно ставати іграшкою для політики”, — вважає Вараді.

Контекст

Саміт Євросоюзу 24 травня ухвалив заборонити білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси в аеропорти ЄС і здійснювати польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі Білорусі. Це рішення поки не набуло чинності.

26 травня Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) слідом за рекомендацією ЄС закликало авіакомпанії облітати повітряний простір Білорусі.

У вівторок Reuters з посиланням на джерела повідомило, що ЄС готує санкції відносно приблизно десятка представників ряду відомств Білорусі, в тому числі міністерств оборони і транспорту республіки. За його інформацією, 4 червня посли Євросоюзу можуть також прийняти попереднє рішення про заборону білоруським літакам літати над Євросоюзом і сідати в його аеропортах. Пізніше в червні воно буде підписано міністрами країн ЄС.