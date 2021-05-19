Глава "Укрпошты" Смелянский хочет возглавить "Укрзализныцю" - СМИ

Журналисты напоминают, что Смелянский является не только гражданином Украины, но и владеет американским паспортом. Согласно его официальной биографии, он учился в США с 1999 по 2005 годы. Работал в американских юридических и аудиторских компаниях, а затем в российском филиале The Boston Consulting Group. В России принимал участие в неудачном IPO Промсвязьбанка на Лондонской фондовой бирже и на ММВБ.

Издание допускает, что дальнейшая карьера предопределила зависимость Смелянского от интересов компаний Рината Ахметова. После Москвы он руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ “Донгорбанка”, а в 2014 году слиянием ПУМБ с банком “Ренессанс Капитал”. После прихода в “Укрпошту” Смелянский тут же назначил на ключевые должности людей из “Укртелекома” и “Метинвеста”.

В “Укрпоште” Смелянский сосредоточился необходимости превратить компанию в банк, перевести выдачу пенсий в 100%-но безналичный расчет с последующей приватизацией.

“Реальная причина такого вектора никогда не скрывалась: получить доступ к остаткам на счетах пенсионеров, а также к уникальной сети „Укрпошты“ (которая есть в каждом селе). Кроме того, постепенно фокус с доставки посылок и писем как основного бизнеса, стал переключаться на доставку пенсий, а бизнес-модель начали отстраивать исходя из ожидаемого повышения тарифов на эту услугу”, — говорится в материале.

За пять лет пребывания на должности Смелянский несколько раз угрожал правительствам и премьер-министрам, что “Укрпошта” прекратит доставку пенсий, если ей не будет повышен тариф. Например, крайний раз в качестве предмета шантажа также были использованы 100 млн евро кредита ЕБРР и ЕИБ на развитие инфраструктуры компании. При этом в результате компания получала и компенсации — и повышение тарифов.

“Интерес Рината Ахметова к „Укрзализныце“ более, чем очевиден. СМИ неоднократно писали о том, как важны для олигарха заниженные тарифы „УЗ“ и приоритетное предоставление вагонного парка по демпинговым ценам. Кроме того, когда на „УЗ“ есть менеджер, „удобный“ для самого богатого человека в Украине, госмонополист играет на стороне грузоотправителей в конфликте с вагоностроительными и вагоноремонтными заводами, оттягивая модернизационные процессы и закрывая глаза на ввоз подержанных вагонов из страны-агрессора”, — считают журналисты.

Впрочем, есть и другие потенциальные бенефициары его возможного назначения. Речь идет об опыте работы Смелянского в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения. Именно благодаря работе в этой компании Смелянский — параллельно с работой в “Укрпоште” — также входил в наблюдательный совет “Укроборонпрома”. Журналисты отмечают, что доступ американского гражданина к такому активу должен быть предметом интереса Службы безопасности Украины.

Журналисты вспоминают и ключевые провалы Смелянского в “Укрпоште”. В частности, финпоказатели компании неутешительны: в 2017 году — убыток 177 млн грн., в 2018 — убыток 508 млн грн., в 2019 году — прибыль в 405 млн грн. за счет компенсации от Пенсионного фонда за доставку пенсий, выбитой “легким шантажом”, в пандемическом 2020 году — 164 млн грн. прибыли на фоне общего повышения спроса на онлайн-доставку. По итогам первого квартала 2021 года — убытки составляют уже 168 млн грн. Смелянский сетует на низкий тариф на доставку пенсий, но причина — в полном отсутствии каких-либо других реформ, кроме упования на повышение тарифов со стороны правительства.

К концу 2017 Смелянскому так и не удалось завести в Украину американского гиганта онлайн-торговли компании Amazon. Кроме того, все обещания цифровизировать и компьютеризировать “Укрпошту” также не реализованы.

“Свою должность в „Укрпоште“ Смелянский покидает без утверждения отчета перед правительством и без проведенного аудита расходования средств и внедрения „реформ“ со стороны Государственной аудиторской службы. Очень удобно переложить последствия имитации изменений на будущего руководителя „Укрпошты“, а самому попытать счастья в другой коррупционной кормушке”, — резюмирует издание.