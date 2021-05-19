Глава "Укрпошты" Смелянский хочет возглавить "Укрзализныцю" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Глава “Укрпошты” Игорь Смелянский после завершения своего контракта 30 июня 2021 года будет претендовать на пост главы правления “Укрзализныци”. Но при этом правительство не утверждало его отчет о работе “Укрпошты”, а сам почтовый монополист пребывает в убытках, почти ни одна реформа не была реализована, пишет издание “Дело”.
Журналисты напоминают, что Смелянский является не только гражданином Украины, но и владеет американским паспортом. Согласно его официальной биографии, он учился в США с 1999 по 2005 годы. Работал в американских юридических и аудиторских компаниях, а затем в российском филиале The Boston Consulting Group. В России принимал участие в неудачном IPO Промсвязьбанка на Лондонской фондовой бирже и на ММВБ.
Издание допускает, что дальнейшая карьера предопределила зависимость Смелянского от интересов компаний Рината Ахметова. После Москвы он руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ “Донгорбанка”, а в 2014 году слиянием ПУМБ с банком “Ренессанс Капитал”. После прихода в “Укрпошту” Смелянский тут же назначил на ключевые должности людей из “Укртелекома” и “Метинвеста”.
В “Укрпоште” Смелянский сосредоточился необходимости превратить компанию в банк, перевести выдачу пенсий в 100%-но безналичный расчет с последующей приватизацией.
“Реальная причина такого вектора никогда не скрывалась: получить доступ к остаткам на счетах пенсионеров, а также к уникальной сети „Укрпошты“ (которая есть в каждом селе). Кроме того, постепенно фокус с доставки посылок и писем как основного бизнеса, стал переключаться на доставку пенсий, а бизнес-модель начали отстраивать исходя из ожидаемого повышения тарифов на эту услугу”, — говорится в материале.
За пять лет пребывания на должности Смелянский несколько раз угрожал правительствам и премьер-министрам, что “Укрпошта” прекратит доставку пенсий, если ей не будет повышен тариф. Например, крайний раз в качестве предмета шантажа также были использованы 100 млн евро кредита ЕБРР и ЕИБ на развитие инфраструктуры компании. При этом в результате компания получала и компенсации — и повышение тарифов.
“Интерес Рината Ахметова к „Укрзализныце“ более, чем очевиден. СМИ неоднократно писали о том, как важны для олигарха заниженные тарифы „УЗ“ и приоритетное предоставление вагонного парка по демпинговым ценам. Кроме того, когда на „УЗ“ есть менеджер, „удобный“ для самого богатого человека в Украине, госмонополист играет на стороне грузоотправителей в конфликте с вагоностроительными и вагоноремонтными заводами, оттягивая модернизационные процессы и закрывая глаза на ввоз подержанных вагонов из страны-агрессора”, — считают журналисты.
Впрочем, есть и другие потенциальные бенефициары его возможного назначения. Речь идет об опыте работы Смелянского в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения. Именно благодаря работе в этой компании Смелянский — параллельно с работой в “Укрпоште” — также входил в наблюдательный совет “Укроборонпрома”. Журналисты отмечают, что доступ американского гражданина к такому активу должен быть предметом интереса Службы безопасности Украины.
Журналисты вспоминают и ключевые провалы Смелянского в “Укрпоште”. В частности, финпоказатели компании неутешительны: в 2017 году — убыток 177 млн грн., в 2018 — убыток 508 млн грн., в 2019 году — прибыль в 405 млн грн. за счет компенсации от Пенсионного фонда за доставку пенсий, выбитой “легким шантажом”, в пандемическом 2020 году — 164 млн грн. прибыли на фоне общего повышения спроса на онлайн-доставку. По итогам первого квартала 2021 года — убытки составляют уже 168 млн грн. Смелянский сетует на низкий тариф на доставку пенсий, но причина — в полном отсутствии каких-либо других реформ, кроме упования на повышение тарифов со стороны правительства.
К концу 2017 Смелянскому так и не удалось завести в Украину американского гиганта онлайн-торговли компании Amazon. Кроме того, все обещания цифровизировать и компьютеризировать “Укрпошту” также не реализованы.
“Свою должность в „Укрпоште“ Смелянский покидает без утверждения отчета перед правительством и без проведенного аудита расходования средств и внедрения „реформ“ со стороны Государственной аудиторской службы. Очень удобно переложить последствия имитации изменений на будущего руководителя „Укрпошты“, а самому попытать счастья в другой коррупционной кормушке”, — резюмирует издание.