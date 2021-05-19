Глава "Укрпошти" Смілянський хоче очолити "Укрзалізницю" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Глава “Укрпошти” Ігор Смілянський після завершення свого контракту 30 червня 2021 року буде претендувати на посаду голови правління “Укрзалізниці”. Але при цьому уряд не затверджував його звіт про роботу “Укрпошти”, а сам поштовий монополіст перебуває в збитках, майже жодна реформа не була реалізована, пише видання “Дело”.
Журналісти нагадують, що Смілянський є не тільки громадянином України, але і володіє американським паспортом. Згідно з його офіційною біографією, він навчався в США з 1999 по 2005 роки. Працював в американських юридичних та аудиторських компаніях, а потім в російській філії The Boston Consulting Group. У Росії брав участь в невдалому IPO Промсвязьбанку на Лондонській фондовій біржі і на ММВБ.
Видання припускає, що подальша кар’єра визначила залежність Смілянського від інтересів компаній Ріната Ахметова. Після Москви він керував злиттям і поглинанням банком ПУМБ “Донгорбанку”, а в 2014 році злиттям ПУМБ з банком “Ренесанс Капітал”. Після приходу в “Укрпошту” Смілянський тут же призначив на ключові посади людей з “Укртелекому” і “Метінвесту”.
В “Укрпошті” Смілянський зосередився на необхідності перетворити компанію в банк, перевести видачу пенсій в 100%—во безготівковий розрахунок з подальшою приватизацією.
“Реальна причина такого вектору ніколи не ховалася: отримати доступ до залишків на рахунках пенсіонерів, а також до унікальної мережі „Укрпошти“ (яка є в кожному селі). Крім того, поступово фокус з доставки посилок і листів як основного бізнесу, став перемикатися на доставку пенсій, а бізнес-модель почали відбудовувати виходячи з очікуваного підвищення тарифів на цю послугу”, — йдеться в матеріалі.
За п’ять років перебування на посаді Смілянський кілька разів погрожував урядам і прем’єр-міністрам, що “Укрпошта” припинить доставку пенсій, якщо їй не буде підвищений тариф. Наприклад, останній раз в якості предмету шантажу також були використані 100 млн євро кредиту ЄБРР і ЄІБ на розвиток інфраструктури компанії. При цьому в результаті компанія отримувала і компенсації, і підвищення тарифів.
“Інтерес Ріната Ахметова до „Укрзалізниці“ більш, ніж очевидний. ЗМІ неодноразово писали про те, як важливі для олігарха занижені тарифи „УЗ“ і пріоритетне надання вагонного парку за демпінговими цінами. Крім того, коли на „УЗ“ є менеджер, „зручний“ для найбагатшої людини в Україні, держмонополіст грає на стороні вантажовідправників в конфлікті з вагонобудівними і вагоноремонтними заводами, відтягуючи модернізаційні процеси і закриваючи очі на ввіз старих вагонів з країни-агресора”, — вважають журналісти.
Втім, є й інші потенційні бенефіціари його можливого призначення. Йдеться про досвід роботи Смілянського в американській військово-промислової корпорації Lockheed Martin, яка спеціалізується в галузі авіабудування, авіакосмічної техніки, суднобудування. Саме завдяки роботі в цій компанії Смілянський — паралельно з роботою в “Укрпошті” — також входив до наглядової ради “Укроборонпрому”. Журналісти відзначають, що доступ американського громадянина до такого активу має бути предметом інтересу Служби безпеки України.
Журналісти згадують і ключові провали Смілянського в “Укрпошті”. Зокрема, фінпоказники компанії невтішні: у 2017 році — збиток 177 млн грн., в 2018 — збиток 508 млн грн., В 2019 році — прибуток у 405 млн грн. за рахунок компенсації від Пенсійного фонду за доставку пенсій, вибитою “легким шантажем”, в пандемічному 2020 році — 164 млн грн. прибутку на тлі загального підвищення попиту на онлайн-доставку. За підсумками першого кварталу 2021 року — збитки становлять вже 168 млн грн. Смілянський нарікає на низький тариф на доставку пенсій, але причина — в повній відсутності будь-яких інших реформ, крім сподівання на підвищення тарифів з боку уряду.
До кінця 2017 Смілянському так і не вдалося завести в Україну американського гіганта онлайн-торгівлі компанію Amazon. Крім того, всі обіцянки цифровізувати і комп’ютеризувати “Укрпошту” також не реалізовані.
“Свою посаду в „Укрпошті“ Смілянський залишає без затвердження звіту перед урядом і без проведеного аудиту витрачання коштів і впровадження „реформ“ з боку Державної аудиторської служби. Дуже зручно перекласти наслідки імітації змін на майбутнього керівника „Укрпошти“, а самому спробувати щастя в іншій корупційної годівниці”, — резюмує видання.