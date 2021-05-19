Глава "Укрпошти" Смілянський хоче очолити "Укрзалізницю" - ЗМІ

Журналісти нагадують, що Смілянський є не тільки громадянином України, але і володіє американським паспортом. Згідно з його офіційною біографією, він навчався в США з 1999 по 2005 роки. Працював в американських юридичних та аудиторських компаніях, а потім в російській філії The Boston Consulting Group. У Росії брав участь в невдалому IPO Промсвязьбанку на Лондонській фондовій біржі і на ММВБ.

Видання припускає, що подальша кар’єра визначила залежність Смілянського від інтересів компаній Ріната Ахметова. Після Москви він керував злиттям і поглинанням банком ПУМБ “Донгорбанку”, а в 2014 році злиттям ПУМБ з банком “Ренесанс Капітал”. Після приходу в “Укрпошту” Смілянський тут же призначив на ключові посади людей з “Укртелекому” і “Метінвесту”.

В “Укрпошті” Смілянський зосередився на необхідності перетворити компанію в банк, перевести видачу пенсій в 100%—во безготівковий розрахунок з подальшою приватизацією.

“Реальна причина такого вектору ніколи не ховалася: отримати доступ до залишків на рахунках пенсіонерів, а також до унікальної мережі „Укрпошти“ (яка є в кожному селі). Крім того, поступово фокус з доставки посилок і листів як основного бізнесу, став перемикатися на доставку пенсій, а бізнес-модель почали відбудовувати виходячи з очікуваного підвищення тарифів на цю послугу”, — йдеться в матеріалі.

За п’ять років перебування на посаді Смілянський кілька разів погрожував урядам і прем’єр-міністрам, що “Укрпошта” припинить доставку пенсій, якщо їй не буде підвищений тариф. Наприклад, останній раз в якості предмету шантажу також були використані 100 млн євро кредиту ЄБРР і ЄІБ на розвиток інфраструктури компанії. При цьому в результаті компанія отримувала і компенсації, і підвищення тарифів.

“Інтерес Ріната Ахметова до „Укрзалізниці“ більш, ніж очевидний. ЗМІ неодноразово писали про те, як важливі для олігарха занижені тарифи „УЗ“ і пріоритетне надання вагонного парку за демпінговими цінами. Крім того, коли на „УЗ“ є менеджер, „зручний“ для найбагатшої людини в Україні, держмонополіст грає на стороні вантажовідправників в конфлікті з вагонобудівними і вагоноремонтними заводами, відтягуючи модернізаційні процеси і закриваючи очі на ввіз старих вагонів з країни-агресора”, — вважають журналісти.

Втім, є й інші потенційні бенефіціари його можливого призначення. Йдеться про досвід роботи Смілянського в американській військово-промислової корпорації Lockheed Martin, яка спеціалізується в галузі авіабудування, авіакосмічної техніки, суднобудування. Саме завдяки роботі в цій компанії Смілянський — паралельно з роботою в “Укрпошті” — також входив до наглядової ради “Укроборонпрому”. Журналісти відзначають, що доступ американського громадянина до такого активу має бути предметом інтересу Служби безпеки України.

Журналісти згадують і ключові провали Смілянського в “Укрпошті”. Зокрема, фінпоказники компанії невтішні: у 2017 році — збиток 177 млн ​​грн., в 2018 — збиток 508 млн грн., В 2019 році — прибуток у 405 млн грн. за рахунок компенсації від Пенсійного фонду за доставку пенсій, вибитою “легким шантажем”, в пандемічному 2020 році — 164 млн грн. прибутку на тлі загального підвищення попиту на онлайн-доставку. За підсумками першого кварталу 2021 року — збитки становлять вже 168 млн грн. Смілянський нарікає на низький тариф на доставку пенсій, але причина — в повній відсутності будь-яких інших реформ, крім сподівання на підвищення тарифів з боку уряду.

До кінця 2017 Смілянському так і не вдалося завести в Україну американського гіганта онлайн-торгівлі компанію Amazon. Крім того, всі обіцянки цифровізувати і комп’ютеризувати “Укрпошту” також не реалізовані.

“Свою посаду в „Укрпошті“ Смілянський залишає без затвердження звіту перед урядом і без проведеного аудиту витрачання коштів і впровадження „реформ“ з боку Державної аудиторської служби. Дуже зручно перекласти наслідки імітації змін на майбутнього керівника „Укрпошти“, а самому спробувати щастя в іншій корупційної годівниці”, — резюмує видання.