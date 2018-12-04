Глава ЦРУ после критики решила поделиться с сенаторами данным об убийстве Хашкаджи

Она напоминает, что решение Хэспел поделиться с сенаторами информацией последовало после острой критики, прозвучавшей на прошлой неделе в адрес директора ЦРУ. Ряд влиятельных сенаторов выразили возмущение тем, что Хэспел, повинуясь распоряжению Белого дома, не явилась на брифинг по той же теме, который давали в верхней палате Конгресса госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис. Так, сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) пригрозил воздерживаться от голосования по важнейшим вопросам в верхней палате Конгресса США, пока директор ЦРУ не поделится данными разведки об убийстве Хашкаджи.

Как сообщал обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на собственные источники, ЦРУ располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии, на которой тот отдает приказ “как можно скорее заставить замолчать (журналиста) Джамаля Хашкаджи”. По данным журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашкаджи и высказывали недовольство его публикациями.

Как сообщал УНН, Хашкаджи обсуждал в WhatsApp кампанию против власти в Эр-Рияде и боялся ее мести.