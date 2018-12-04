Глава ЦРУ після критики вирішила поділитися з сенаторами даними про вбивство Хашкаджі

Вона нагадує, що рішення Хеспел поділитися з сенаторами інформацією послідувало після гострої критики, що прозвучала минулого тижня на адресу директора ЦРУ. Ряд впливових сенаторів висловили обурення тим, що Хеспел, підкоряючись розпорядженням Білого дому, не з’явилася на брифінг на ту саму тему, який давали в верхній палаті Конгресу держсекретар Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс. Так, сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) пригрозив утримуватися від голосування з найважливіших питань у верхній палаті Конгресу США, поки директор ЦРУ не поділиться даними розвідки про вбивство Хашкаджі.

Як повідомляв оглядач турецької газети Hurriyet Абдулкадір Сельві з посиланням на власні джерела, ЦРУ має у своєму розпорядженні запис телефонної розмови наслідного принца Саудівської Аравії, на якому той віддає наказ “якомога швидше змусити замовкнути (журналіста) Джамаля Хашкаджі”. За даними журналіста, глава ЦРУ Джина Хеспел під час візиту в Анкару в минулому місяці повідомила про наявність запису телефонної розмови наслідного принца з його братом, послом королівства в США Халідом бін Сальманом. У розмові вони нібито обговорювали Хашкаджі і висловлювали невдоволення його публікаціями.

Як повідомляв УНН, Хашкаджі обговорював в WhatsApp кампанію проти влади в Ер-Ріяді і боявся її помсти.