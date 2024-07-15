Глава Секретной службы США даст показания после покушения на Трампа

Члены Палаты представителей намерены вызвать на слушания директора Секретной службы Кимберли Читл, а также представителей Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований, чтобы они дали показания как можно быстрее. Об этом пишет WSJ, передает УНН.

Детали

В своем отдельном сообщении в социальных сетях в субботу председатель Комитета по надзору Палаты представителей, также республиканец из штата Кентукки Джеймс Комер, опубликовал копию письма Кимберли Читл, в котором он пригласил ее явиться на слушания, запланированные на 22 июля. Пресс-секретарь Секретной службы сообщил, что сотрудники службы "нейтрализовали" подозреваемого стрелка.

Контекст

Дональд Трамп получил огнестрельное ранение в ухо на предвыборном митинге в субботу из-за возможных нарушений безопасности. Это нападение, видимо, сможет повлиять на результат текущей президентской кампании и подчеркнуть опасения относительно возможного политического насилия. Инцидент снова подчеркивает проблемы с обеспечением безопасности на мероприятиях высокого уровня.

ФБР взяло на себя ведение расследования нападения , призывая к полной прозрачности и выявлению всех обстоятельств произошедшего. Это событие стало первым за долгие годы случаем нападения на кандидата от ведущей партии.

NYT: У нападавшего на Трампа не было проблем с психикой