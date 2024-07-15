Глава Секретной службы США даст показания после покушения на Трампа
Киев • УНН
Дональд Трамп был ранен в ухо во время предвыборного митинга из-за нарушения безопасности, что повлекло расследование и показания Секретной службы, Министерства внутренней безопасности и ФБР.
Члены Палаты представителей намерены вызвать на слушания директора Секретной службы Кимберли Читл, а также представителей Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований, чтобы они дали показания как можно быстрее. Об этом пишет WSJ, передает УНН.
Детали
В своем отдельном сообщении в социальных сетях в субботу председатель Комитета по надзору Палаты представителей, также республиканец из штата Кентукки Джеймс Комер, опубликовал копию письма Кимберли Читл, в котором он пригласил ее явиться на слушания, запланированные на 22 июля. Пресс-секретарь Секретной службы сообщил, что сотрудники службы "нейтрализовали" подозреваемого стрелка.
Контекст
Дональд Трамп получил огнестрельное ранение в ухо на предвыборном митинге в субботу из-за возможных нарушений безопасности. Это нападение, видимо, сможет повлиять на результат текущей президентской кампании и подчеркнуть опасения относительно возможного политического насилия. Инцидент снова подчеркивает проблемы с обеспечением безопасности на мероприятиях высокого уровня.
ФБР взяло на себя ведение расследования нападения , призывая к полной прозрачности и выявлению всех обстоятельств произошедшего. Это событие стало первым за долгие годы случаем нападения на кандидата от ведущей партии.
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