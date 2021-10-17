Глава Пентагона в Киеве заявит, что двери НАТО открыты для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину и Грузию намерена сделать заявление, что двери НАТО для обоих государств открыты. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Пентагона, сообщает УНН.
Детали
Министр призовет Украину и Грузию провести изменения, способствующие их перспективам на членство в НАТО.
"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты. Призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонном альянсе. Мы укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии", - заявили в Пентагоне.
13 октября стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе прибудет с визитом в Украину.
Он также посетит Грузию и Румынию. После чего продолжит свой визит в Европу поездкой в Брюссель. Отметим, 21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.