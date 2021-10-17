Глава Пентагону в Києві заявить, що двері НАТО відчинені для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до України та Грузії має намір зробити заяву, що двері НАТО для обох держав відкриті. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Пентагону, повідомляє УНН.
Деталі
Міністр закличе Україну та Грузію провести зміни, що сприятимуть їх перспективам на членство в НАТО.
"Остін підкреслить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті. Закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі. Ми зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російській агресії", - заявили у Пентагоні.
13 жовтня стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня прибуде з візитом до України.
Він також відвідає Грузію та Румунію. Після чого продовжить свій візит до Європи поїздкою в Брюссель. Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.