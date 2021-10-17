Глава Пентагону в Києві заявить, що двері НАТО відчинені для України

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Міністр закличе Україну та Грузію провести зміни, що сприятимуть їх перспективам на членство в НАТО.

"Остін підкреслить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті. Закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі. Ми зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російській агресії", - заявили у Пентагоні.

13 жовтня стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня прибуде з візитом до України.

Він також відвідає Грузію та Румунію. Після чого продовжить свій візит до Європи поїздкою в Брюссель. Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.