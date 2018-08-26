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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Глава Пентагона прокомментировал смерть Маккейна

Киев • УНН

 • 10829 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил свои соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте Пентагона.

Глава Пентагона прокомментировал смерть Маккейна

"Мы потеряли человека, который твердо отстаивала лучшие идеалы нашей страны", - сказал Маттис.

По его словам, жизнь Маккейна стала воплощением девиза: "Не ради себя, а ради отечества".

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В пятницу стало известно о решении Маккейна, у которого была диагностирована опухоль мозга, прекратить лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.

О диагнозе сенатора США объявили 19 июля 2017 года. Представители Маккейна сообщили тогда, что 14 июля того же года хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора был диагностирован рак кожи.

Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в ​​отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.

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