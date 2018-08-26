Глава Пентагона прокомментировал смерть Маккейна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил свои соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте Пентагона.
"Мы потеряли человека, который твердо отстаивала лучшие идеалы нашей страны", - сказал Маттис.
По его словам, жизнь Маккейна стала воплощением девиза: "Не ради себя, а ради отечества".
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В пятницу стало известно о решении Маккейна, у которого была диагностирована опухоль мозга, прекратить лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.
О диагнозе сенатора США объявили 19 июля 2017 года. Представители Маккейна сообщили тогда, что 14 июля того же года хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.
Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора был диагностирован рак кожи.
Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.