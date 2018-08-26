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Глава Пентагону висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю Маккейна

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю американського сенатора Джона Маккейна. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайті Пентагону.

Глава Пентагону висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю Маккейна

“Ми втратили людину, яка твердо відстоювала кращі ідеали нашої країни”, — сказав Меттіс.

За його словами, життя Маккейна стала втіленням девізу: “Не заради себе, а заради вітчизни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Маккейна

У п’ятницю стало відомо про рішення Маккейна, у якого було діагностовано пухлину мозку, припинити лікування в зв’язку з незворотною прогресією захворювання.

Про діагноз сенатора США оголосили 19 липня 2017 року. Представники Маккейна повідомили тоді, що 14 липня того ж року хірурги медичного центру в Фініксі (штат Арізона) успішно провели операцію з видалення 5-сантиметрового згустку крові з лівого ока сенатора.

Спеціаліст, який брав участь в операції, що тривала більше трьох годин, повідомив тоді CNN, що у законодавця діагностована гліобластома, пов’язана з утворенням тромбу. За словами лікаря, в результаті хірургічного втручання пухлини видалили. Раніше у сенатора неодноразово був діагностований рак шкіри.

Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою щодо Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.

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