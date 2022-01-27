Финансовая помощь для Украины и бизнес-планы: итоги визита Кулебы в Данию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита в Копенгаген. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Детали
Кулеба поблагодарил Фредериксен за проактивную позицию в Дании противодействия агрессивным намерениям России, в частности попыткам дестабилизации Украины, а также за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве.
Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины.
Основные итоги однодневного визита Дмитрия Кулебы в Копенгаген:
- Дания стоит бок-о-бок с Украиной как на уровне правительства, так и на уровне общества. Вместе с другими партнерами мы активно работаем над воплощением комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов и принести мир на украинскую землю.
- Дания выделила 22 миллиона евро на укрепление сектора безопасности Украины. Копенгаген направит еще 73 млн евро на проекты в сферах зеленой энергетики и устойчивого развития. Кроме того, датское правительство изучает дополнительные возможности поддержки финансовой и экономической стабильности Украины. Это особенно важно, учитывая попытки России расшатать внутреннюю ситуацию в нашем государстве.
- Датский бизнес готов наращивать инвестиции в экономику Украины. Один из недавних примеров: производитель дизайнерской мебели Hjort Knudsen планирует построить вблизи Ровно современное предприятие по производству дизайнерской мебели общей стоимостью более 12 миллионов евро. Этот проект позволит создать около 1000 новых рабочих мест.
- Украина и Дания предметно обсуждают строительство в Украине судов многоцелевого назначения для нужд украинских пограничников и спасательных служб.
- Правительство Дании не планирует осуществлять на этом этапе эвакуацию членов семей и сотрудников датского посольства в Киеве, которое работает в обычном режиме.
Напомним
Сегодня в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.