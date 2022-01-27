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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73520 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Фінансова допомога для України та бізнес-плани: підсумки візиту Кулеби в Данію

Фінансова допомога для України та бізнес-плани: підсумки візиту Кулеби в Данію

Київ • УНН

 • 29330 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Копенгагена. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Деталі

Кулеба подякував Фредеріксен  за проактивну позицію Данії у протидії агресивним намірам Росії, зокрема спробам дестабілізації України, а також за збереження звичного режиму роботи данського посольства в Києві.

Співрозмовники погодилися, що запобігання подальшій ескалації російської агресії проти України та Європи залежить від консолідованого міжнародного тиску на Росію в поєднанні з максимальним підвищенням обороноздатності України. 

Основні підсумки одноденного візиту Дмитра Кулеби у Копенгаген:

  • Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною як на рівні уряду, так і на рівні суспільства. Разом з іншими партнерами ми активно працюємо над втіленням комплексного пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів та принести мир на українську землю.
  • Данія виділила 22 мільйони євро на зміцнення сектору безпеки України. Копенгаген скерує іще 73 млн євро на проєкти в сферах зеленої енергетики та сталого розвитку.
  • Крім того, данський уряд вивчає додаткові можливості підтримки фінансової та економічної стабільності України. Це особливо важливо, враховуючи намагання Росії розхитати внутрішню ситуацію в нашій державі.
  • Данський бізнес готовий нарощувати інвестиції в економіку України. Один із нещодавних прикладів: виробник дизайнерських меблів Hjort Knudsen планує побудувати поблизу Рівного сучасне підприємство з виробництва дизайнерських меблів загальною вартістю у понад 12 мільйонів євро. Цей проєкт дозволить створити майже 1000 нових робочих місць.
  • Україна та Данія предметно обговорюють будівництво в Україні суден багатоцільового призначення для потреб українських прикордонників та рятувальних служб.
  • Уряд Данії не планує здійснювати на цьому етапі евакуацію членів родин і співробтників данського посольства в Києві, яке працює в звичайному режимі.

Нагадаємо

Сьогодні у Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден найближчим часом проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Українські Національні Новини

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