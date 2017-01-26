Глава МИД Украины разъяснил, при каких условиях возможны выборы на Донбассе

"Вокруг этих вопросов, выполнения базового блока условий по безопасности и главное, выполнения ключевых стандартов ОБСЕ, мы сегодня ведем разговор. Пока Россия последовательно блокирует это обсуждение", - сказал П.Климкин, добавив, что не видит со стороны РФ готовности к конструктивному обсуждению.

Он подчеркнул, что без выполнения условий по безопасности России верить нельзя.

"Без выполнения ключевых условий безопасности никакого дальнейшего движения быть не может", - сказал П.Климкин.

Министр добавил, что в случае выполнения таких условий, что будет подтверждено миссией ОБСЕ, Украина будет продвигаться к следующим шагам в переговорах с РФ.

"Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодня Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь простыми махинациями, говоря, что такая модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс", - сказал П.Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Россия блокирует работу над "дорожной картой" в "нормандском формате", а также добавил, что на министерском уровне формата планируются изменения.