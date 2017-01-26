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Глава МЗС України роз'яснив, за яких умов можливі вибори на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Вибори на Донбасі можливі після виконання Росією базового блоку безпекових умов. Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Довкола цих питань, виконання базового блоку безпекових умов і головне, виконання ключових стандартів ОБСЄ, ми сьогодні розмовляємо. Поки що Росія послідовно блокує це обговорення",- сказав П.Клімкін, додавши, що не бачить з боку РФ готовності до конструктивного обговорення.

Він наголосив, що без виконання безпекових умов Росії вірити не можна.

"Без виконання ключових безпекових умов ніякого подальшого руху бути не може",- сказав П.Клімкін.

Міністр додав, що в разі виконання таких умов, що буде підтверджено місією ОБСЄ Україна буде просуватися до наступних кроків у переговорах з РФ.

"Ми маємо просуватися до вільних і чесних виборів. На сьогодні Росія не визнає базові стандарти ОБСЄ, займаючись примітивними махінаціями, кажучи, що така модель їм не підходить, така не підходить, українських ЗМІ там може не бути, українських політичних партій може не бути. Тоді це не вибори за визначенням, а фарс", - сказв П.Клімкін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Росія блокує роботу над "дорожньою картою" у "нормандському форматі", а також додав, що на міністерському рівні формату плануються зміни.

Українські Національні Новини

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